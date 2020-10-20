7 человек пострадали в ДТП с участием троллейбуса. Авария произошла около 15 часов в городе оружейников на перекрестке улиц Чкалова и проспекта Ленина. Троллейбус врезался в столб, причину

7 человек пострадали в ДТП с участием троллейбуса. Авария произошла около 15 часов в городе оружейников на перекрестке улиц Чкалова и проспекта Ленина. Троллейбус врезался в столб, причину такого маневра водителя общественного транспорта сейчас выясняют в полиции. На месте на данный момент работают сотрудники ГИБДД. В аварии пострадали 7 пассажиров троллейбуса.