Злоумышленницу задержали. Теперь ей грозит суд.

В Коврове 57-летняя жительница соседнего района обвиняется в краже ювелирных изделий из дома пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.Потерпевшая пояснила, что, возвращаясь домой, на улице обратила внимание на цыганку, а когда вошла в дом, не обнаружила хранившихся в шкафу золотых украшений.«На шум, поднятый потерпевшей, среагировали молодые люди, которые проходили мимо. Они догнали злоумышленницу и задержали её до прибытия наряда полиции», - поясняет пресс-служба ведомства.Похищенные изделия на сумму более 26 000 рублей возвращены хозяйке.В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража). Сейчас оно передано в суд для рассмотрения.