Водитель троллейбуса не справился с управлением, в результате чего врезался в столб.
В Коврове ч
исло пострадавших в ДТП с троллейбусом увеличилось до 13.
Ранее
сообщалось
, что
медпомощь потребовалась
семерым
.
По информации регионального УМВД,
около 15 часов
на пересечении улиц Чкалова и проспекта Ленина водитель троллейбуса не справился с управлением, в результате чего врезался в столб.
По состоянию на 17 часов за медицинской помощью обратились 13 человек, находившихся в троллейбусе. Всего в салоне находились более 30 пассажиров.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Информация уточняется.