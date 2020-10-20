В Коврове пациентке пришлось добиваться бесплатного по закону препарата через прокуратуру. Женщина по рекомендации врача-эндокринолога должна принимать инсулин и осуществлять

В Коврове пациентке пришлось добиваться бесплатного по закону препарата через прокуратуру. Женщина по рекомендации врача-эндокринолога должна принимать инсулин и осуществлять самоконтроль сахара крови. Но в Ковровской городской больнице №2 пациентку не обеспечили необходимым лекарством, не дали пациентке и средства диагностики с расходными материалами. Чтобы выполнить назначения врача, женщине пришлось обратиться в прокуратуру. Надзорный орган внес