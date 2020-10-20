После жалобы в прокуратуру ситуация наладилась.

По рекомендациям врача-эндокринолога женщине необходимо принимать инсулин и осуществлять самоконтроль сахара в крови. Обеспечивать ковровчанку медикаментами должна была местная горбольница №2.«Вопрос с обеспечением лекарств и бесплатной диагностикой не решался длительное время. По результатам проверки Ковровской прокуратурой главврачу учреждения внесено представление. После этого ситуация наладилась», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.