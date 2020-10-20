Предварительно установлено, что в хостеле на Нижней Красносельской улице между двумя знакомыми возник словесный конфликт. В ходе ссоры один из мужчин схватил кухонный нож и нанес им удар оппоненту...

«Сотрудниками уголовного розыска Управления внутренних дел по Центральному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве совместно с коллегами из Басманного района задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.Предварительно установлено, что в хостеле на Нижней Красносельской улице между двумя знакомыми возник словесный конфликт. В ходе ссоры один из мужчин схватил кухонный нож и нанес им удар оппоненту.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали недалеко от места происшествия. Им оказался ранее судимый житель Воронежской области.Следователем отдела МВД России по Басманному району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк