На днях приступят к укладке асфальта на Радиозаводском шоссе, где сейчас идет фрезеровка старого дорожного покрытия.

На днях приступят к укладке асфальта на Радиозаводском шоссе, где сейчас идет фрезеровка старого дорожного покрытия.После чего новое полотно уложат на улице Механизаторов. Там завершаются подготовительные работы по расширению проезжей части.Впервые за много лет большие работы проведут в частном секторе, осенью новый асфальт появится на двенадцати улицах. В ближайшие дни начинается строительство дорог в Дмитриевской и Якиманской слободах, в Александровке и Орлово, сообщил порталОбщая протяженность дорог, которые предстоит построить на сельских территориях, составит более 9 километров, а площадь - более сорока тысяч квадратных метров.