Охранник общежития Московского авиационного института на улице Вилиса Лациса на северо-западе Москвы обнаружил тело 19-летнего студента, передает телеканал . Обстоятельства произошедшего ..

Охранник общежития Московского авиационного института на улице Вилиса Лациса на северо-западе Москвы обнаружил тело 19-летнего студента, передает телеканал "". Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что предсмертной записки при молодом человеке обнаружено не было. Однако рядом лежал альбом с рисунками мертвых людей.