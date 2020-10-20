В должности он проработал полгода.

Андрей Петрищев - проработал в должности руководителя регионального ФОМСа полгода. Известно, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Глава региона согласовал отставку Андрея Александровича.Экс-глава Фонда – родом из Дзержинска, а во Владимирскую область приехал из Москвы, где возглавлял Медцентр при ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России».Интересно, что предшественница Андрея Петрищева Ольга Ефимова занимала этот пост 18 лет.