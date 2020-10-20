В Правительстве утвердили схему прохождения трассы М-12 через Владимирскую область. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Трасса М-12 пройдет через 6 районов области: - Петушинский район (сельские поселения Нагорное, Петушинское, Пекшинское) – Собинский район (сельские поселения Копнинское, Куриловское, Воршинское, Колокшанское) – Судогодский район ( сельские поселения Вяткинское, Головинское, Муромцевское, Мошокское) – Гусь-Хрустальный район (

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