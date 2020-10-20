Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты в России. Суточный прирост зараженных составляет 15-16 тысяч.

Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты в России. Суточный прирост зараженных составляет 15-16 тысяч.Доктор медицинских наук Виктор Зуев призвал власти России ужесточить ограничения по коронавирусу. По его мнению, введение режима нерабочих дней поможет снизить скорость распространения болезни.Чиновники в беседе с "РБК" сообщили, что президент Владимир Путин не рассматривает возможность повторного карантина. Специалисты, с которыми общается глава государства, настаивают на неэффективности этой меры.По состоянию на 20 октября общее число зараженных составляет 1,431 миллиона. За прошедшие сутки . Днем ранее оперативный штаб сообщил о 15,982 тысячи инфицированных.В Минздраве предрекли стабилизацию ситуации с коронавирусом в России уже в ближайшее время. По подсчетам специалистов, эпидемиологическая обстановка в стране значительно улучшится через две недели.Лидером по количеству инфицированных является Москва. Правительство столицы просит всех пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями оставаться дома. Также учеников 5-11 классов перевели на дистанционное обучение.Всех работодателей обязали перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим. В случае отказа выполнить требования властей они должны будут заплатить штраф до 300 тысяч рублей.