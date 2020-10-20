Ранее их фармацевты зарегистрировали экспресс-тест, способный выявить COVID-19.

Фармацевтическая компания «Генериум» из Владимирской области первый в отечественный генно-инженерный препарат для лечения бронхиальной астмы средней и тяжёлой степени.«Генериум» получила регистрационное удостоверение на первый российский биосимиляр для лечения персистирующей атопической бронхиальной астмы средней и тяжёлой степени», - сообщили ТАСС в компании 19 октября.В пресс-службе отметили, что разработка фармацевтов позволит обеспечить суверенитет страны в вопросе производства современного препарата и сэкономить бюджет страны.По оценкам ВОЗ, сегодня от астмы страдают около 339 млн человек на планете. Одним из наиболее эффективных и проверенных методов лечения болезни станет схема с использованием нового медикамента - омализумаба.Во Владимирской области производство фармкомпании базируется в посёлке Вольгинский Петушинского района. Впечатляют финансовые отчёты «Генериума». В 2019 году их выручка превысила 12 млрд рублей. Из них: 6 млрд – это прибыль. По последним данным численность сотрудников организации составляет 750 человек.В апреле текущего года «Генериум» зарегистрировал экспресс-тест, способный выявить COVID-19. Точность их 40-минутных исследований на коронавирус - более 94%.О компании:"Генериум" - российская компания, занимающаяся разработкой, производством и продвижением высокоэффективных биотехнологических препаратов. В состав группы входит завод по производству генно-инженерных препаратов и центр разработки генно-инженерных препаратов, а также центр разработки и производства клеточных продуктов. В 2018 году компании была присуждена премия правительства в области науки и техники за разработку препарата для лечения гемофилии. Компания выпускает восемь лекарственных препаратов, один внутрикожный и лабораторные тесты, которые применяются в России и за рубежом, на различных стадиях разработки находится более 30 препаратов, часть из которых не имеет мировых аналогов.