Государственную поддержку из областного бюджета получат 23 субъекта агропромышленного комплекса Владимирской области.

Владимирские овощеводы получат государственную поддержку уже в конце октября. На это выделено 12, 8 миллионов рублей. Деньги на это нашли, перераспределив средства в рамках Госпрограммы развития агропромышленного комплекса региона с целевой статьи мероприятия «Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов» на целевую статью «Возмещение части затрат на производство овощей открытого грунта» основного мероприятия «Поддержка сельскохозяйственного производства». Государственную поддержку получат 23 субъекта агропромышленного комплекса Владимирской области. Среди них – ООО «Станки», АО Племзавод «Илькино», АО им. Лакина и 18 крестьянских (фермерских) хозяйств. Сумма поддержки каждого будет зависеть от объёма произведённых овощей открытого грунта в 2019 году. Субсидии должны перечислить до 22 октября.