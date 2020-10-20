Правда, в ближайшие дни заморозков не предвидится.

Пасмурная долждливая погода всегда провоцирует увеличение ДТП. А Владимирская область в этом отношении является неблагополуным регионом. И, хотя заморозков еще не будет по крайней мере неделю, мэрия города Владимира уже рекомендует водителям позаботиться о безопасности движения.Пресс-служба напоминает, что дорожно-транспортные происшествия часто происходят, когда температура воздуха рещко понижается ночью, и к утру образуется наледь.Управление гражданской защиты города Владимира рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, особенно при проезде пешеходных переходов, эстакад, мостов, путепроводов. В целях безопасности, уже сейчас необходимо позаботиться о смене летней авторезины на соответствующую сезону.Пешеходам настоятлеьно рекомендуется на одежде следует носить световозвращающие элементы.