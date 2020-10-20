Во Владимире на пожаре в многоэтажке пострадала женщина. На пульт спасателей поступило сообщение о возгорании на Верхней Дуброве. По прибытии спасатели установили, что в квартире, откуда

Во Владимире на пожаре в многоэтажке пострадала женщина. На пульт спасателей поступило сообщение о возгорании на Верхней Дуброве. По прибытии спасатели установили, что в квартире, откуда шел дым, горит еда на плите. Несмотря на маленькую площадь возгорания (всего 0,01 кв. м.) на кухне возникло сильное задымление. Хозяйка квартиры надышалась дымом и получила отравление угарным газом.