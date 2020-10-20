В больницах - толпы. Чтобы сдать тест на COVID-19, люди стоят в очередях. Причём все вместе: и больные и здоровые.

Область не справляется с потоком пациентов. Почему людям с коронавирусной пневмонией отказывают в госпитализации, что сейчас происходит в больницах и инфекционных отделениях региона? Об этом в репортаже Нины Глизницы.Я зашла в другое отделение. Охранник позвал врача. Врач вышел ко мне без всякой спецодежды, сказал мне, зачем вы пришли в это отделение, здесь здоровые люди. Доктор, я умру, если я вернусь назад, я умру.Для того, чтобы попасть в инфекционное отделение во Владимире, Марии пришлось добираться из Судогодского района самой. Первые симптомы появились в начале октября. Женщина сразу обратилась к местному фельдшеру.- Я ей пыталась объяснить, что мне очень плохо, я прям на полу без сознания лежу. Она всё равно отправила меня работу, к детям. Слава Богу, я никого не заразила, я не подпускала к себе ни детей, ни коллег, никого.Марию приняли в одну из владимирских инфекционок. Женщина делает дыхательную гимнастику - улучшает работу лёгких. Пациенты красной зоны - на кислороде. Это банка Боброва. Большую часть дня пациенты дышат через кислородную маску, лёжа на животе. Отделение переполнено - только две свободных койки - для самых тяжелых.Количество активных носителей КОВИД-19 в регионе перевалило за две тысячи. И это только официальные данные. На деле - заболевших намного больше.- Сейчас вы хотите вызвать врача. - Да, естественно, не пойдет же она сидеть с ковидом в очереди. - У нас все равно с ковидом приходят. Надевайте маску. перчатки. - С ковидом к терапевту? - Конечно. Все также сидят в очереди.Это запись телефонного разговора с приёмным отделением больницы. Больному пытались вызвать на дом врача. В итоге - пациенту пришлось идти в больницу самому. Дома тестирование на КОВИД-19 не делают.Это фото сделано в одной из владимирских больниц - очередь на мазок. Стоят все вместе: и больные и здоровые. Хотя такого быть не должно.Игорь Петряков, главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения Владимирской области: «Если человек сам у себя заподозрил симптомы, то первое, что он должен делать, это по телефону обратиться с свою поликлинику, в своё учреждение. Там уже будет принято решение. В идеале к нему на дом выйдет медработник, но мы должны понимать, что медработников не хватает катастрофически. Отсюда задержки вызовов скорой помощи, визитов врача на дом».Медперсонала и машин не хватает и в скорой помощи. По словам фельдшера Василисы Коноваловой, из 40 бригад на вызовы сейчас ездят только 15. Врачи работают сутками напролёт. Из Владимира, где мест уже нет, заболевших возят в Петушки, Собинку, Юрьев-Польский и Судогду.Василиса Коновалова, фельдшер выездной бригады скорой помощи: «Увеличиваются задержки вызовов. Буквально минут 10 назад мне коллеги скидывали фотографию с задержкой вызова. Вызов поступил вчера в 20 часов, и сегодня в 13:55 они на него поехали».Потеря обоняния и вкуса, головная боль, одышка - основные симптомы коронавируса. Если тест не сдан, увидеть клиническую картину помогает компьютерная томография - коронавирусную пневмонию видно сразу - так называемый, эффект матового стекла. Только и на КТ - тоже очереди, записывают на несколько дней вперёд. Стоит процедура недешево, а бесплатно томографию можно сделать пока лишь в двух центрах во Владимире и в одном в Муроме.Алексей, пациент: «Выписала уколы. Жена мне колола. И направление на платное, естественно, КТ. И на мазок. - А сколько КТ стоило? - 3 с лишним было КТ. И мазок где-то столько же. В общем, диагностика - это дело самих больных.Елена Утемова, директор департамента здравоохранения Владимирской области: «Скорая помощь имеет возможность перед госпитализацией завести пациента и сделать компьютерную томографию. Такое же право есть у поликлиник, которые работают в городе Владимире».Сейчас во Владимирской области оборудовано 928 коек для больных КОВИД-19. Принимать заболевших начали в Пиганове - плюс 50 мест. После выписки всех пациентов в хирургическом корпусе Областной больницы, вновь планируется открыть коронавирусный госпиталь. Ситуация тяжелая, - признают медики. Врачи, медсёстры, санитары - все валятся с ног. Но в Красной зоне от пациентов не отходят ни на секунду.Мария, пациент: «Я так благодарна врачам. Я до конца дней буду им благодарна. Они просто меня спасли».Нина Глизница, Александр Чунаев, Владимир Лебедев«Вести-Владимир»