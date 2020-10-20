Рождаемость на 1000 населения упала с 8,6 до 7,3 человека.

В условиях пандемии, в фокусе внимания остается демографическая ситуация. По данным Владимирстата, в январе-августе 2020 года во Владимирской области наблюдался спад рождаемости: в 2019 году за этот период родилось 7779 детей, в текущем году - 6593 ребенка. Рождаемость на 1000 населения упала с 8,6 до 7,3 человека.А смертность наоборот выросла - за восемь месяцев 2019 года умерло14270 человек, в 2020 году - 15249 человек. Коэффициент смертности увеличился на 7,6%.