В регионе создана рабочая группа для усовершенствования норм обязательного страхования медработников.

Во Владимирской области создана рабочая группа для усовершенствования норм обязательного страхования медработников, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью, в случае заражения новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, будет рассмотрена возможность привлечения бюджетных средств с тем, чтобы это предложение было более привлекательным на рынке страхования.Напомним, областным законом предусмотрено страхование медиков в размере 10 тысяч рублей. В период пандемии Заксобрание внесло изменения в этот закон, согласно которым страховая сумма в случае заражения Covid-19 составила 50 тысяч рублей. Однако с реализацией этого права возникли трудности: страховым компаниям не выгодно сотрудничать на таких условиях сотрудничать с администрацией Владимирской области по вопросу страховых выплат медикам, переболевшим коронавирусом.Все участники обсуждения выработают приемлемый для всех сторон региональный механизм страховой защиты медиков в период пандемии.