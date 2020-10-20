Индекс потребительских цен в сентябре 2020г. составил 100%, в том числе на продовольственные товары – 99,6%, непродовольственные товары – 100,7%, услуги – 99,6%.

Владимирстат в день своего профессионального праздника рассказывает о том, как цифры обрисовывают картину ситуации в регионе.Если говорить об экономической ситуации, то разные сферы справляются с кризисом по разному. По данным Владимирстата, объем промышленного производства в регионе в январе-сентябре 2020 года вырос по отношению к тому же периоду 2019 года на 13,2%.А вот оборот общественного питания и объем платных услуг населению снизились и составили соответственно 76,8% и 87,9% к уровню прошлого года.Индекс потребительских цен в сентябре 2020г. составил 100%, в том числе на продовольственные товары – 99,6%, непродовольственные товары – 100,7%,услуги – 99,6%.