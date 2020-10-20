Владимир Сипягин создал рабочую группу.

Глава региона Владимир Сипягин создал рабочую группу по реализации Закона Владимирской области от 14.11.2007 № 148-ОЗ. Цель - усовершенствование норм обязательного страхования медицинских работников, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью, в случае заражения Covid-19.Напомним, что в период пандемии страховая сумма выросла с 10 до 50 тысяч рублей. Однако страховщики заявляют об отсутствии выгоды при сотрудничестве на таких условиях.Теперь задача всех заинтересованных сторон выработать единый, рабочий механизм взаимодействия, и защитить медиков в период пандемии.