С начала года Владимирской таможней зарегистрировано 40 деклараций на хищных клещей - борцов с вредителями сельского хозяйства.

С начала года Владимирской таможней зарегистрировано 40 деклараций на хищных клещей - борцов с вредителями сельского хозяйства.Поступило уже 40 деклараций на ввоз нескольких миллиардов живых хищных клещей – энтомофагов. Паукообразные данной категории являются агентами биологической защиты растений и ввозятся для борьбы с вредителями в тепличных хозяйствах, сообщила пресс-служба Владимирской таможни.- Это необычный товар, - рассказывает главный государственный таможенный инспектор Владимирского таможенного поста (центра электронного декларирования) Павел Волков, биолог по первому образованию. – Живые клещи перемещаются чаще в специальных тубусах в вермикулите – природном минерале со слоистой структурой. Благодаря выносливости и способности долго голодать клещи легко переносят транспортировку. Решение о выпуске такого товара принимается после того, как проверены сведения, указанные в товаросопроводительных документах, и ветеринарным инспектором Россельхознадзора проставлен штамп «выпуск разрешен».Специалисты занимаются разведением энтомофагов в специальных инсектариях. Хищные клещи уничтожают паутинного клеща, тлю, белокрылку и других вредителей, широко применяются на многих овощных, плодово-ягодных и декоративных культурах. Задекларированные во Владимирской таможне энтомофаги импортировались в адрес одного из предприятий на юге России.