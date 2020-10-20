Под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина 27 октября состоится шестой Парламентский форум стран БРИКС. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

Под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина 27 октября состоится шестой Парламентский форум стран БРИКС. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции.Темой форума станет укрепление глобальной безопасности и парламентское сотрудничество. Россия предложит коллегам по БРИКС обсудить вопрос укрепления международных институтов, включая ООН, ВОЗ, рассказал Володин."Речь также будет идти о выстраивании системы международных отношений на принципах взаимного уважения и соблюдения суверенитета", – добавил спикер.Участники форума обсудят повышение уровня жизни стран – членов БРИКС, подготовку законопроектов в области здравоохранения и социальной защиты, а также укрепление межпарламентского взаимодействия.Также запланировано выступление глав делегаций членов БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Форум проходит в год председательства России в организации.