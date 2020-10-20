Посвященный событиям Второй мировой войны международный исторический квест За Пределами состоится 21 ноября. Он пройдет на четырех языках и будет транслироваться на весь мир. Во вторник, 20 октября, состоялось заседание оргкомитета квеста.

Посвященный событиям Второй мировой войны международный исторический квест "За Пределами" состоится 21 ноября. Он пройдет на четырех языках и будет транслироваться на весь мир. Во вторник, 20 октября, состоялось заседание оргкомитета квеста.Сценарий основан на свидетельствах очевидцев и архивных документах. Организаторы записывают воспоминания ветеранов, посещают тематические музеи в разных странах – США, Польше, Германии, Казахстане и других."Все объединились, чтобы в доступном для молодёжи формате рассказать о преступлениях нацистов с одной целью – чтобы это никогда не повторилось снова", – отметила руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.В оргкомитет квеста вошли многие крупные организации – ВУЗЫ, научные, культурные учреждения, общественные движения. Среди них – МГИМО, РГГУ, Российское движение школьников, музеи Германии, Польши, Франции и другие.Молодое поколение активно подходит к изучению темы Второй мировой войны, отметил историк, Государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса Александр Звягинцев."Нюрнбергский процесс – это беспристрастная летопись, к которой должны обращаться все, кто интересуется российской, мировой историей: мы должны к ней обращаться, чтобы изучать, а политики и общественные деятели – в поисках предупреждения", – сказал он.Принять участие в квесте и узнать правду о Нюрнбергском процессе призвал актер Стивен Сигал. Он также входит в оргкомитет мероприятия.Квест "За Пределами" пройдет 21 ноября. Начало в 15 часов по московскому времени. Регистрация доступна на .