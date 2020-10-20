× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/20-10-2020-vsya-tuva-ostalas-bez-elektrichestva.html" target="_blank">Вся Тува осталась без электричества</a> - Республика Тува осталась без электричества из-за аварийного отключения с высокой стороны по 220кВ, передает телеканал со ссылкой на местные власти. Сообщается, что ведутся работы по ..