В январе-сентябре 2020 года страховая компания «Согласие» выплатила клиентам по ОСАГО 3,5 млрд руб. – на 32% больше, чем за тот же период 2019 года.

Выплаты «Согласия» по ОСАГО за 9 мес. 2020 года выросли более чем на треть – до 3,5 млрд руб.В январе-сентябре 2020 года страховая компания «Согласие» выплатила клиентам по ОСАГО 3,5 млрд руб. – на 32% больше, чем за тот же период 2019 года. Компания урегулировала 57,3 тыс. страховых случаев, что на 10,6 тыс. превышает показатель годом ранее.«Мы сохранили среднюю цену полисов ОСАГО по компании неизменной для клиента, а в ряде регионов она даже снизилась. Так, например, в столице средняя стоимость полиса в «Согласии» на 1 октября 2020 года сократилась на 20% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Одновременно растет объем возмещений. Среднее возмещение по ОСАГО в «Согласии» выросло на 7%, а в целом выплаты за отчетный период увеличились более чем на треть», – комментирует Андрей Ковалев, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие».Наибольший объем выплат за 9 месяцев 2020 года пришелся на столичный регион – 923,7 млн руб. (+2%). Возмещение в Новосибирской области выросло в 4,5 раза до 133,4 млн руб., в Алтайском крае – в 2,6 раза (149,1 млн руб.), в Смоленской области – на 60% (105,1 млн руб.).В Санкт-Петербурге и Ленинградской области выплаты «Согласия» остались практически на уровне того же периода прошлого года и составили 84,5 млн руб. В Тульской области и Красноярском крае выплачено соответственно 82,6 млн руб. (+6%) и 78,1 млн руб. (+98%). Выплаты в Удмуртской Республике выросли на 56% (72,7 млн руб.), в Воронежской области они увеличились в 5 раз и достигли 65,7 млн руб., в Нижегородской – на 90% (65,6 млн руб.), в Ставропольском крае – в 2 раза до 64,8 млн руб.Самыми быстрыми темпами росли выплаты в Еврейской автономной области (1,4 млн руб.) и Республике Саха (3,5 млн руб.) – в 38 и 35 раз соответственно. В Карачаево-Черкесской Республике они выросли в 13 раз до 1 млн руб., в Республике Карелия – в 9 раз до 5 млн руб., в 5 раз – в Приморском крае (18,6 млн руб.) и Республике Бурятия (7,6 млн руб.). В Республике Тыва возмещение увеличилось в 4,4 раза, составив 11,4 млн руб. В 4 раза выросли выплаты в республиках Алтай и Коми (9,7 млн руб. и 7 млн руб. соответственно) и Тамбовской области (9,6 млн руб.).