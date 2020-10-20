20.10.2020

2020-10-20 12:40:37

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (39(9736) от 20 октября 2020 года).

НАВСТРЕЧУ НОВОЙ ЖИЗНИ

Открытие новых отделений — 2-го урологического и физиотерапевтического Клинического госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» — это новый шаг, это то, что может давать вторую жизнь людям важной и полезной обществу профессии. Читайте на странице 2.



В РИТМЕ УДАРНЫХ

Игорь ЕФИМОВ — артист оркестра русских народных инструментов «Россияне» Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве. Коллектив является лауреатом Всемирного фестиваля полицейских оркестров в городе Престон (Великобритания), а также лауреатом премии МВД России. Читайте на странице 3.



С ТЁПЛЫМ СЕРДЦЕМ К МУРОВЦАМ

Региональный общественный благотворительный фонд «Щит и Лира» сотрудников правоохранительных органов Москвы ежегодно принимает активное участие в мероприятиях, посвящённых Дню сотрудников уголовного розыска. Читайте на странице 3.



ХОРОШИЕ САПОГИ! НАДО БРАТЬ

В полицию с заявлением обратилась женщина. Она сообщила, что в одной из социальных сетей ей поступило предложение приобрести новорождённого ребёнка за денежное вознаграждение в 300 тыс. рублей. Продолжение на странице 3.



НУ И ВОДИТЕЛИ МЫ ТОЖЕ НЕПЛОХИЕ

Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения 1-го отделения по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Юрий ГРИШИН стал победителем в конкурсе на звание «Лучший по профессии». Читайте на странице 4.



ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП

Столичные полицейские приняли участие в неделе памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Корреспондент газеты «Петровка, 38» побывал на богослужении, прошедшем в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе, расположенном на Нижней Красносельской улице. Читайте на странице 4.



А ЗА ЩУКОЙ — ПО РАСПИСАНИЮ!

О своей службе и деятельности вверенного подразделения корреспонденту газеты «Петровка, 38» рассказал начальник ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково подполковник полиции Дмитрий ТИХОМИРОВ. Продолжение на странице 5.



ВАЖНОЕ ЗВЕНО

В честь 102-й годовщины со дня образования кадровой службы Министерства внутренних дел Российской Федерации, которая отмечалась 12 октября, начальник УВД по ТиНАО полковник полиции Александр ДРОЖЖИН поздравил сотрудников отдела кадров с профессиональным праздником. Читайте на странице 6.



НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО РЕМНИ

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, а также снижения количества и тяжести последствий ДТП с участием водителей и пешеходов на территории Новой Москвы прошло профилактическое мероприятие, организованное сотрудниками ОГИБДД УВД по ТиНАО. Читайте на странице 6.



ЧТО УПАЛО, ТО ПРОПАЛО?

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району задержали 37-летнего мужчину по подозрению в краже банковской карты. Подробности читайте на странице 6.



ДОЗНАНИЕ — ТВОРЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Подполковник полиции Тимур НАВРУЗОВ руководит отделом дознания УВД по ЮЗАО с июля 2015 года. Он профессионал высокой пробы, за 10 лет работы дознавателем возбудил порядка 640 уголовных дел по 930 преступлениям. Читайте на странице 7.



В РЯДАХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Быть всегда в первых рядах, в рядах победителей — такая прекрасная традиция уже многие годы свойственна жизни и деятельности личного состава отдела дознания УВД по СЗАО. Вот, как говорится, свежий пример: по результатам подведения итогов работы за восемь месяцев этого года отдел занял второе место среди подобных коллективов главка, немного уступив коллегам из УВД Зеленограда. Читайте на странице 8.



ДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ

Общественный совет при УВД на Московском метрополитене стал лауреатом премии «Память народа: во имя мира». Читайте на странице 8.



ОСТАП БЕНДЕР ПОЗАВИДУЕТ

В эпоху коронавируса, когда миллионы людей перешли на самоизоляцию и удалённую работу, резко вырос спрос на всевозможные виртуальные сервисы. И этим не замедлили воспользоваться преступники. Продолжение на странице 9.



ТЕАТР ОДНОГО АКТЁРА

Эту историю, попавшую в сентябрьские сводки и расследованную правоохранителями района Крылатское, преступлением века, конечно, не назовёшь, но она без сомнения стоила того, чтобы попросить заместителя начальника районного следственного отдела капитана юстиции Марата УМРЯЕВА рассказать о ней подробнее. Читайте на странице 9.



ДЕТСКАЯ БЕЗНАДЗОРНОСТЬ ЗЛОБОДНЕВНА И СЕЙЧАС

Когда речь заходит о детской безнадзорности, то первым делом это тревожное социальное явление, конечно же, связывается с бурными и тяжелейшими периодами революционной поры и военного лихолетья минувшего XX века, а также и трудными первыми годами наступившего мирного времени. Читайте на странице 10.



СМЕРТЬ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Наркомания является серьёзной проблемой для общества, трагедией каждого зависимого человека, его семьи и друзей. Подробности читайте на странице 11.



О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ

Психоактивное вещество — любое вещество, способное при его употреблении изменять состояние человека: настроение, самоощущение, восприятие окружающего мира, поведение. При систематическом употреблении может вызвать психическую и физическую зависимость. К ПАВ относятся и наркотические средства. Читайте на странице 11.



ЦАРСТВО БУДУЩЕГО

Газета «Петровка, 38» продолжает серию публикаций произведений победителей и лауреатов отборочного этапа литературного конкурса МВД России «Доброе слово». Подробности читайте на странице 12.



СТАТУС СТРОГОГО РЕЖИМА

В Московском городском суде вынесен приговор, по которому впервые в столице назначено уголовное наказание за занятие высшего положения в преступной иерархии. Уроженец Тбилиси Шалва Озманов, имеющий уголовный статус так называемого «вора в законе», должен будет отправиться в колонию строгого режима. Читайте на странице 12.



И В «ОТТЕПЕЛЬ» С РУКОВОДИТЕЛЯ — ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ СПРОС

Согласно имеющемуся в настоящее время официальному списку руководителей органов внутренних дел столицы, с апреля 1956 по ноябрь 1960 года во главе Московской Краснознамённой милиции находился В.Г. Абрамов. Читайте на странице 13.



«ВИДЕЛ, ДРУЗЬЯ, Я ДУНАЙ ГОЛУБОЙ…»

Мы знаем много примеров, как вернувшиеся с войны фронтовики вливались в ряды советской милиции. Но и в Российской империи полицейские мундиры часто надевали отслужившие «действительную» бывшие солдаты и унтер-офицеры, имевшие солидный боевой опыт… Продолжение на странице 14.



«СЕГОДНЯ ОСЕНЬ В ДВЕРЬ МНЕ ПОЗВОНИЛА...»

Казалось бы, совсем недавно мы чествовали на страницах газеты «Петровка, 38» (№ 19 от 2 июня 2015 года) 70-летний юбилей любимой народом и артистами Ларисы РУБАЛЬСКОЙ, но жизнь настолько быстротечна, что даже не заметили, как прошло пять лет. Читайте на странице 15.



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