Во Владимире завершается строительство храма в честь князей Владимира и Александра Невского.

Во Владимире завершается строительство храма в честь князей Владимира и Александра Невского.Храм на Большой Московской начали строить ещё 4 года назад. Инициатором строительства была почетный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксенова. Новую постройку возводят на деньги мецената из областного центра. Недавно владимирцы могли наблюдать за установкой купола и кровельными работами. Сейчас в храме идёт внутренняя отделка: стены штукатурят, чтобы затем расписать фресками. Официально храм освятят только в следующем году, однако службы, скорее всего, начнутся уже в этом.