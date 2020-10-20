На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 20 октября лабораторно подтвержден 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 20 октября лабораторно подтвержден 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.17 - во Владимире15 - в Муромскомском районе14 - в Гусь-Хрустальномрайоне6 - в Ковровскомрайоне6 - в Александровскомрайоне5 - в Собинскомрайоне4 - в Юрьев-Польскомрайоне4 - в Камешковскомрайоне3 - в Петушкинскомрайоне3 - в Кольчугинскомрайоне2 - в Суздальскомрайоне2 - в СеливановскомрайонеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 8589 случаев заболевания.1537 - во Владимире1275 - в Гусь-Хрустальномрайоне922 - в Муромскомрайоне763 - в Петушинскомрайоне705 - в Ковровскомрайоне663 - в Александровскомрайоне438 - в Вязниковскомрайоне380 - в Собинскомрайоне365 - в Юрьев-Польскомрайоне253 - в Кольчугинскомрайоне223 - в Меленковскомрайоне201 - в Суздальскомрайоне188 - в Селивановскомрайоне180 - в Судогодскомрайоне155 - в Киржачскомрайоне148 - в Гороховецкомрайоне115 - в Камешковскомрайоне78 - Радужном