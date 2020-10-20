На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 20 октября лабораторно подтвержден 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 20 октября лабораторно подтвержден 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
17 - во Владимире
15 - в Муромскомском районе
14 - в Гусь-Хрустальном
районе
6 - в Ковровском
районе
6 - в Александровском
районе
5 - в Собинском
районе
4 - в Юрьев-Польском
районе
4 - в Камешковском
районе
3 - в Петушкинском
районе
3 - в Кольчугинском
районе
2 - в Суздальском
районе
2 - в Селивановском
районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8589 случаев заболевания.
1537 - во Владимире
1275 - в Гусь-Хрустальном
районе
922 - в Муромском
районе
763 - в Петушинском
районе
705 - в Ковровском
районе
663 - в Александровском
районе
438 - в Вязниковском
районе
380 - в Собинском
районе
365 - в Юрьев-Польском
районе
253 - в Кольчугинском
районе
223 - в Меленковском
районе
201 - в Суздальском
районе
188 - в Селивановском
районе
180 - в Судогодском
районе
155 - в Киржачском
районе
148 - в Гороховецком
районе
115 - в Камешковском
районе
78 - Радужном