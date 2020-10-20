Владимир Зеленский включил старую пластинку. Он пообещал водрузить украинский флаг над Крымом и Донбассом. Бывший комик назвал способ возвращения этих территорий в состав Незалежной.

Владимир Зеленский включил старую пластинку. Он пообещал водрузить украинский флаг над Крымом и Донбассом. Бывший комик назвал способ возвращения этих территорий в состав Незалежной.Владимир Зеленский 20 октября выступил с посланием к Верховной раде. Президент затронул вопрос Крыма и Донбасса и пообещал водрузить украинский флаг над Донецком и включить гимн Незалежной над стадионом "Донбасс-Арена".Вернуть контроль над утерянными территориями можно с помощью международного сообщества, заявил Зеленский. Для этого Киев намерен создать так называемую крымскую платформу, чтобы координировать усилия для давления на Россию.По словам Зеленского, он обсуждал инициативу с лидерами стран ЕС, а также Турции и Канады. Они подтвердили свою готовность помочь вернуть Крым и Донбасс Украине, заявил президент.Далее Зеленский порассуждал, что будет после "деоккупации" Крыма и Донбасса. По его словам, амнистию проведут лишь для тех, кто за последние годы не запятнал себя кровью.Зеленский считает, что достойное будущее у жителей Крыма и Донбасса может быть только в составе Украины. Он пообещал, что для этих территорий будут выработаны льготы и преференции, а инвесторам предоставят гарантии.Ранее в интервью телеканалу BBC Зеленский заявил, что уйдет с поста президента, если не вернет Донбасс. По его словам, после возвращения утраченных территорий необходимо заключить мир с Россией.На слова Зеленского ответили в Москве. В Кремле приветствовали усилия по окончанию войны в Донбассе, но не признали наличия крымской проблемы. Президент Владимир Путин неоднократо заявлял, что вопрос полуострова закрыт.В интервью австрийскому телеканалу ORF, Владимир Путин сказал: вопрос Крыма закрыт окончательно ����— Swiss©️Vatnik (@KissMyBlacklist)