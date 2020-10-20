Жители 33 региона стали инвестировать в два раза больше. С 1 октября этого года владимирцы открыли более двадцати четырех тысяч индивидуальных инвестиционных счетов, - отмечают в Банке России.

Жители 33 региона стали инвестировать в два раза больше. С 1 октября этого года владимирцы открыли более двадцати четырех тысяч индивидуальных инвестиционных счетов, - отмечают в Банке России.Ситуация изменилась из-за снижения ставок по депозитам. Жителям приходится искать альтернативные источники вложения средств. В Центральном федеральном округе Владимирская область заняла пятое место по количеству таких счетов. Из-за роста интереса к вложению средств в России 4-ый раз открылась Международная неделя инвесторов. Одновременно почти в сотне стран проводится кампания по финансовому просвещению инвесторов и защиты их прав. Банк России так же организовал обучающие онлайн-мероприятия для старшеклассников, учащихся техникумов, студентов и взрослых, в том числе пенсионеров.