Её жизнь как целая эпоха. Жительница Владимира Валентина Пескова отмечает 90-летний юбилей. Для окружающих она – пример стойкости и доброты. Любовь Ермолаева, дочь: Мама шикарный человек,

Её жизнь как целая эпоха. Жительница Владимира Валентина Пескова отмечает 90-летний юбилей. Для окружающих она – пример стойкости и доброты. Любовь Ермолаева, дочь: Мама шикарный человек, очень добрая, жизнелюбивая. Сказала: “Очень хочется жить как можно дольше!” – и мы этого хотим, очень заботливая, у неё два внука, четыре правнука. Всем очень помогает. На долю Валентины