В минувший понедельник 18 октября на улице Советский переулок в 6 вечера был сбит пожилой мужчина....

В минувший понедельник 18 октября на улице Советский переулок в 6 вечера был сбит пожилой мужчина. Он переходил дорогу в положенном месте на пешеходном переходе. Водитель же предпочел оставить место ДТП. В настоящее время ведётся розыск лица, в связи с чем ОГИБДД ОМВД России по Александровскому району просит откликнуться очевидцев и свидетелей ДТП, которые могут предоставить какие-либо данные по данному факту.По словам инспектора, есть первые отклики свидетелей. Завтра в ОГИБДД ОМВД будут опрошены 2 очевидца.Всех, кто обладает какой-либо информацией, просим сообщить по телефонам:+74924423224+74924431989+74924422180Видео: группа Вконтакте "AlexAutoLive | Александров"