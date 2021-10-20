19 октября — день образования службы криминалистики 19 октября в России отмечается 67-годовщина...

19 октября — день образования службы криминалистики19 октября в России отмечается 67-годовщина образования службы криминалистики. Создавалась она в органах прокуратуры в целях содействия борьбе с преступностью и совершенствования приемов следствия 19 октября 1954 года.Первыми криминалистами становились самые опытные следователи с большим стажем работы, которые владели тактикой и практической методикой раскрытия преступлений.Для Следственного комитета России криминалисты - это важнейшее подразделение, без работы которых трудно представить полноценность и объективность раскрытия и расследования преступлений различных категорий.В штате следственного управления по Владимирской области состоит 9 следователей-криминалистов, стабильно обеспечивающих высокий процент раскрываемости преступлений. На протяжении 10 лет в следственную практику последовательно внедрялись новейшие разработки и передовая криминалистическая техника. Перед следователями-криминалистами стоит задача найти, изъять следы и назначить экспертные исследования по материалам, находящимся в воде и под землей, в снегу и пепле, вне зависимости от их давности.Однако не следует забывать о том, что за прогрессом и техникой прежде всего стоит человек.Поздравляем всех сотрудников отдела криминалистики следственного управления и ветеранов службы с профессиональным праздником!