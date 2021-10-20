На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 октября лабораторно подтверждено 297...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 октября лабораторно подтверждено 297 случаtd заболевания новой коронавирусной инфекцией.
67 - во Владимире
38 - в Муромском районе
33 - в Гусь-Хрустальном районе
28 - в Ковровском районе
14 - в Вязниковском районе
13 - в Юрьев-Польском районе
13 - в Гороховецком районе
12 - в Киржачском районе
11 - в Кольчугинском районе
11 - в Суздальском районе
11 - в Собинском районе
10 - в Петушинском районе
8 - в Александровском районе
7 - в Камешковском районе
6 - в Селивановском районе
5 - в Меленковском районе
5 — в Судогодском районе
5 — в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 59 370 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).