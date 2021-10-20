На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 октября лабораторно подтверждено 297...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 октября лабораторно подтверждено 297 случаtd заболевания новой коронавирусной инфекцией.67 - во Владимире38 - в Муромском районе33 - в Гусь-Хрустальном районе28 - в Ковровском районе14 - в Вязниковском районе13 - в Юрьев-Польском районе13 - в Гороховецком районе12 - в Киржачском районе11 - в Кольчугинском районе11 - в Суздальском районе11 - в Собинском районе10 - в Петушинском районе8 - в Александровском районе7 - в Камешковском районе6 - в Селивановском районе5 - в Меленковском районе5 — в Судогодском районе5 — в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 59 370 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).