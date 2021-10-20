Фильм Самая обаятельная и привлекательная вышел на экраны в 1985 году. С тех пор прошло 36 лет – актеры, сыгравшие полюбившихся поклонникам картины героев, изменились

Фильм "Самая обаятельная и привлекательная" вышел на экраны в 1985 году.С тех пор прошло 36 лет – актеры, сыгравшие полюбившихся поклонникам картины героев, изменилисьИрина Муравьева72-летняя артистка Ирина Муравьева сыграла в картине роль Нади Клюевой, которая работает инженером и не может похвастаться бурными романами. В один момент героиня решает наладить личную жизнь и преображается ради Володи Смирного.Сейчас большинству поклонникам фильма было бы сложно представить в роли Нади кого-то другого, однако Муравьева едва не отказалась от съемок – она хотела избавиться от своего амплуа.За свою карьеру актриса буквально вырастила несколько поколений – современные зрители знают благодаря роли в сериале "Не родись красивой". В 2014 году Муравьева потеряла своего супруга, режиссера Леонида Эйдлина, с которым прожила более 40 лет и воспитала двух сыновей. А четыре года назад звезда стала бабушкой во второй раз – в нее родился внук.Лариса Удовиченко66-летняя актриса Лариса Удовиченко исполнила в фильме роль стильной коллеги Нади, Люси Виноградовой, которая всегда одевается по последнему писку моды.За свою карьеру Удовиченко исполнила множество разноплановых ролей и снялась в десятках фильмов. Артистка выходила замуж три раза, однако каждый из них закончился разводом. Однако от последнего мужа, пианиста Геннадия Болгарина, звезда родила дочку Марию, которой уже больше 30 лет.Александр Ширвиндт87-летний актер Александр Ширвиндт запомнился зрителям в роли Аркадия, мужа той самой подруги-помощницы Нади по имени Сусанна. Однако фильм "Самая обаятельная и привлекательная" – далеко на самый яркий проект в его фильмографии. Наверняка многие поклонники творчества Ширвиндта до сих пор помнят его дуэт с актером Андреем Мироновым – артисты крепко дружили.У артиста всего один наследник, известный телеведущий Михаил Ширвиндт, зато трое внуков и пятеро правнуков.Владимир Носик73-летний Владимир Носик сыграл в фильме интеллигентного Гену Сысоева, по уши влюбленного в Надю. Сейчас количество картин и телепередач, в которых участвовал актер, перевалило за 170.Владимир Бенедиктович женился только один раз – на искусствоведе Елене Зиничевой, которая родила артисту сына Тимофея и двух дочек-близняшек. Дарья и Екатерина пошли по стопам отца и обе стали актрисами.