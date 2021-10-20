Персонажей популярного мультсериала изобразили на монетах номиналом 25 рублей, обычных и с цветным покрытием. Кроме того, c этими же мультгероями Центробанк выпустил и монету из серебра. Её

Персонажей популярного мультсериала изобразили на монетах номиналом 25 рублей, обычных и с цветным покрытием. Кроме того, c этими же мультгероями Центробанк выпустил и монету из серебра. Её номинал 3 рубля, тираж – 7 тысяч штук. Монет в 25 рублей из недрагоценных металлов выпустили 850 тысяч, а с цветным покрытием – 150 тысяч штук. Проказница Маша