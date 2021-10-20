Участниками лотереи автоматически становились все россияне, иммунизированные от опасной инфекции.

Сотрудница Киржачской районной больницы Валентина Ефремова выиграла 100 тысяч рублей в лотерее среди граждан, привившихся от коронавируса. Она вакцинировалась летом, а розыгрыш проводился в сентябре.«Выигрыш – это, конечно, радость, но, здоровье – дороже любых денег», – уверена Валентина Ефремова.Валентина работает в медучреждении буфетчицей. Она разносит завтраки и обеды по палатам кардиоотделения.Участниками лотереи автоматически становились все россияне, иммунизированные от опасной инфекции. Победителей определяли при помощи генератора случайных чисел. Увидеть перечень номеров победивших сертификатов можно на официальном сайте .