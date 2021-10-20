Чемпионат мира по спортивной гимнастике начался с квалификации девушек. Россиянки, выступающие под...

Чемпионат мира по спортивной гимнастике начался с квалификации девушек. Россиянки, выступающие под флагом федерации (RGF), попали в заключительный поток. В составе команды в Японию прилетели олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.Ангелина Мельникова, представляющая Владимирскую область, еще до старта ЧМ считалась главным фаворитом турнира. Своим выступлением она это только подтвердила. По итогам квалификации Ангелина занимает первое место в индивидуальном многоборье с личным рекордом в 57,065 балла, по информации sport24.ru.