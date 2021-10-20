Битва за остров Иводзима, который расположен в Тихом океане в 1250 км к югу от Токио, началась 16 февраля и завершилась 26 марта 1945 года.

Вулканическая активность в районе отдаленного японского архипелага Огасавара привела к повышению уровня острова Иводзима и подъему кораблей, затопленных американскими военными после Второй мировой войны. Об этом сообщил телеканал Asahi.На кадрах, снятых с вертолета видны более 20 фрагментов японских кораблей, захваченных США во время битвы за Иводзиму. Отмечается, что они были специально затоплены американскими военными после окончания войны для использования в качестве волнорезов. США планировали построить на острове порт, однако от этой идеи было решено отказаться, поскольку остров очень плоский.Повышенная активность подземных вулканов в районе Огасавара наблюдалась летом этого года. В результате она привела к не только к повышению уровня Иводзимы, но и образованию нового небольшого острова, который до сих пор еще не остыл, и от него исходит пар при попадании волн.Битва за остров Иводзима, который расположен в Тихом океане в 1250 км к югу от Токио, началась 16 февраля и завершилась 26 марта 1945 года. На протяжении почти полутора месяцев солдатам японской императорской армии под командованием генерала Курибаяси удавалось сдерживать атаки морской пехоты США. Остров был превращен японцами в неприступную крепость с развитой системой траншей и подземных тоннелей.Бои шли буквально за каждый сантиметр земли. Однако оборона японцев, в конце концов, пала под натиском превосходящих сил противника, и 26 марта 1945 года защитники Иводзимы капитулировали. Ключевым этапом сражения стал захват армией США аэропорта Мотояма 26 февраля, который уже с начала марта стал активно использоваться американцами для бомбардировок крупных японских городов - Токио, Осаки и Нагои.После окончания Второй мировой войны остров долгое время был оккупирован США. Войска были выведены оттуда лишь в 1968 году, и Иводзиму вернули Японии.