Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 59 370 владимирцев.

Во Владимирской области на 20 октября выявлено 297 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 67 человек. Ещё 38 жителей подхватили опасную болезнь в Муромском, 33 - в Гусь-Хрустальном, 28 - в Ковровском, 14 - в Вязниковском районах. По 13 пациентов получили положительный тест на ковид в Юрьев-Польском и Гороховецком, 12 - в Киржачском, по 11 - в Кольчугинском, Собинском и Суздальском районах. Десять инфицированных прибавилось в Петушинском, 8 - в Александровском, 7 - в Камешковском, 6 - в Селивановском, по 5 - в Меленковском и Судогодском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 59 370 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 13 986 случаев во Владимире, 6884 - в Гусь-Хрустальном районе, 6544 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.