О главной теме этого дня. В регионе с рабочим визитом побывал министр спорта Олег Матыцин. Вместе с...

О главной теме этого дня. В регионе с рабочим визитом побывал министр спорта Олег Матыцин. Вместе с врио губернатора Александром Авдеевым он осмотрел строящийся спорткомплекс "Суздаль Арена". Какую оценку министр дал объекту и региону в целом - расскажет Дмитрий Горкин.Крупнейший и самый современный спорткомплекс региона. Строительство "Суздаль-Арены" на финишной прямой. Уникальный пример государственно-частного партнёрства. Спортивное сооружение за свой счёт возводит местный бизнесмен. Оценить результат работы приехал министр спорта - Олег Матыцин. Этот объект ещё и символический подарок древнему городу к его 1000-летию.Олег Матыцин, министр спорта РФ:- Программа совершенствования спортивной инфраструктуры, внедрение новых механизмов государственно-частного партнёрства. Всё это мы сегодня обсуждали, и видно абсолютное понимание со стороны руководства региона, со стороны людей, которые здесь работают, со стороны бизнеса - уникальный пример вот строительство этой "Суздаль Арены". Вовлечённость и интерес со стороны бизнес-сообщества, чтобы жизнь здесь была очень достойной.Два универсальных зала - главная и малая арены, футбольное поле, беговая трасса. Общая площадь - более шести тысяч квадратных метров. По словам министра спорта, "Суздаль-Арена" позволит проводить соревнования не только регионального, но и всероссийского уровня. И сможет стать базой для сборов национальных команд по многим видам спорта. Так, к примеру, зал главной арены рассчитан на тысячу человек, а малый - на триста. Здесь есть всё для занятий и для отдыха как спортсменов, так и гостей. Техническое и мультимедийное оснащение – на самом высоком уровне. Условия - комфортабельные.На поле - министр спорта Олег Матыцин и глава региона Александр Авдеев. Бьют пенальти. Стадион "Спартак" - ещё один подарок Суздалю к юбилею. Строительство проходило в два этапа с 2017 года за счёт федерального, областного и местного бюджетов. Стоимость проекта - свыше 30 миллионов рублей. «Спартак» - это футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, тренажёрная площадка, трибуны и блочно-модульные раздевалки.Олег Матыцин, министр спорта РФ:- Политика, которая проводится в регионе, направлена максимально на вовлечение людей в занятия спортом. Абсолютно разных возрастов, и мы видим, что уже здесь есть большие достижения в области олимпийского, паралимпийского спорта, созданы хорошие спортивные школы, традиции и достаточно высокий уровень обеспечения спортивными объектами во Владимирской области.После осмотра спортобъектов Олег Матыцин встретился со спортивным сообществом Владимирской области. В Суздале собрались директора спортивных школ, тренеры, спортсмены. Вместе они обсудили острые вопросы - от реконструкции спортобъектов до углублённого развития и помощи некоторым видам спорта.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Министерству спорта и нам в одиночку будет сложно решить те проблемы, которые накапливаются в регионах. Мы действительно имеем большой запас прочности в массовых видах спорта, но нам нужен новый шаг для того, чтобы воспитывать новых спортсменов, достойных участия в олимпийских играх. Поэтому нам важно это продумать, чтобы совместно выступить в правительстве, в МинФине получить такую поддержку.В финале встречи выдающимся владимирским спортсменам и тренерам вручили почётные грамоты, награды и удостоверения заслуженных мастеров спорта. Что же касается ввода нового спорткомплекса в строй, счёт идёт на недели. Строители обещают: первых гостей "Суздаль Арена" примет уже в начале ноября.Дмитрий Горкин, Семён Карпов. «Вести-Владимир»