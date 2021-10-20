Муромская компания Ламмин стала участником национального проекта «Производительность труда». На...

Муромская компания "Ламмин" стала участником национального проекта «Производительность труда». На сегодняшний день в национальный проект «Производительность труда» вовлечено 41 предприятие Владимирской области.Какие изменения ждут компанию, расскажет Константин Миронов.Компания "Ламмин"- относительно молодое производство. Лидер на рынке комплектующих для систем отопления и водоснабжения. Идея вступить в национальный проект пришла с момента его появления. По словам генерального директора Андрея Ерастова, это позволит нарастить мощности предприятия.Андрей Ерастов, генеральный директор компании Lammin:- Есть огромное желание стать сильнее. Сильнее можно стать только когда ты убрал все прогалы, пробелы, которые существуют на сегодняшний день. Соответственно чтобы стать максимально конкурентоспособными и сдвинутся в рейтинге топ 5-3 производителей России и СНГ.Суть нацпроекта - увеличить эффективность за счет экономии времени. За три года предприятие получит рост производительности минимум на 15 процентов без дополнительных затрат. Первым этапом станет анализ производственных процессов и выявления потерь на производстве. Но главный фактор- заинтересованность трудового коллектива.Андрей Зверев, старший руководитель проекта Регионального центра компетенций по Владимирской области:- Очень высокая вовлеченность генерального руководителя предприятия, а также согласие его меняться. Потому что до 80% успеха зависит от вовлеченности генерального директора. Я вижу здесь высокий шанс на то что проект выстрелит и покажет хороший в денежном эквиваленте результат.Руководитель рабочей группы Марина Пучкова с 2018 года занимается оптимизацией труда. Уверена: инструменты бережливого производства помогут не только улучшить работу цеха по производству труб, но и повысить продуктивность всего предприятия.Марина Пучкова, инженер по системам менеджмента качества компании Lammin:- На данный момент имеется большое количество потерь связанных именно с рабочем временем. Именно с временем работы людей. Они занимаются не только своей работой но и должны организовывать свое рабочее место. Приносить себе дополнительные материалы, дополнительные вещи. Мы надеемся на то, что разделив данные потоки сможем оптимизировать и более эффективно наладить производительность.В планах расширение производства. Компания Ламмин уже начала строительство нового цеха.Константин Миронов. Егор Герасимов. "Вести-Владимир"