Экологическая катастрофа прямо на окраине областного центра. Здесь уже несколько дней подряд...

Экологическая катастрофа прямо на окраине областного центра. Здесь уже несколько дней подряд пожарные пытаются затушить непрекращающийся дым на мусорной свалке. Откуда взялся мусор, и что мешает огнеборцам справится с возгоранием, выяснил Дмитрий Горкин.Сигналом стали фото в соцсетях. Жители Юго-Западного района Владимира пожаловались на едкий и сильный дым со стороны промышленной зоны или Ямы, как её ещё называют. Как оказалось, загорелась свалка за железнодорожными путями. Но ещё до возгорания в сентябре её обнаружил местный житель, который пожелал остаться неизвестным.Он сообщил в администрацию города об неприятной находке. Но пока принимались меры, кто-то, по-видимому, решил замести следы экологического преступления, считает наш герой.- Насколько был сильным дым, когда она только загорелась?- Дым был очень сильный. Видно было даже с района Доброго, как едешь на автобусе от детской больницы в сторону Химзавода.И вот уже несколько дней пожарные проливают огромные площади бытовых и строительных отходов.Дмитрий Горкин:- Сегодня масштабы свалки просто ужасают: из небольшой кучи она превратилась в настоящий полигон и если приглядеться, то состоит в основном из деревянных досок, каких-то перекрытий и прочего легковоспламеняющегося строительного мусора. Поэтому неудивительно, что свалка продолжает тлеть, несмотря на все усилия пожарных.По словам огнеборцев, характер горения похож на торфяной. Огонь ушёл вглубь, поэтому справиться с ним довольно трудно. И кроме пожарных на месте работает и тяжёлая техника. Экскаваторы прогрызаются внутрь и переворачивают горы мусора. А самосвалы постоянно подвозят грунт, чтобы предотвратить доступ кислорода к очагам.Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ г. Владимира:- Свалка эта незаконная, нелегальная. На муниципальной земле нельзя такие экологические безобразия устраивать. Значит выезжали на место природоохранной прокуратуры, представители нашего управления по экономической безопасности, представители городского УВД. Как мы уже раньше комментировали - чуть ли не за руку некоторых людей, которые оставили вот такой негативный след на этой земле, чуть ли не за руку поймали.В мэрии замечают, свалку вне закона на этом же месте ликвидировали в прошлом году. Территорию рекультивировали, доступ ограничили. Но вот новое экологическое преступление. Виновные уже найдены. Правоохранители продолжают расследование. Наказание будет неотвратимым. Экологический ущерб многомиллионный.Дмитрий Горкин. Александр Чунаев. "Вести-Владимир"