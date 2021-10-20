Вера Брежнева не сразу распробовала знаменитое испанское блюдо, но со временем высоко оценила его неповторимый вкус.

Вера Брежнева не сразу распробовала знаменитое испанское блюдо, но со временем высоко оценила его неповторимый вкус.В солнечной Испании паэлью готовят с разными добавками: овощами, грибами, курицей, морепродуктами. Вера Брежнева больше всего любит последний вариант.Ингредиенты:150 г риса сорта бомба, 4 крупных мидии, 150 г мини-кальмаров, 100 г мяса каракатицы, 10 тигровых креветок, 0,5 л бульона из морепродуктов, 70 г сладкого перца, 120 г томатов, половина лимона, 3 зубчика чеснока. 5 г петрушки, 20 г лука-шалота, 50 мл оливкового масла, 50 мл воды, щепотка шафрана, соль и перец – по вкусу.Способ приготовления1. Сладкий перец нарезаем крупными кубиками, лук – полукольцами, чеснок и петрушку мелко рубим.2. Томаты очищаем от кожицы, предварительно подержав сначала в кипятке, а затем в холодной воде, и натираем на терке.3. Шафран разводим в 50 мл кипятка и даем постоять в течение 4-5 минут.4. Из креветок удаляем внутренности. Не снимая панцирей, обжариваем креветки с мидиями и мясом каракатицы на оливковом масле в течение пары минут.5. Затем добавляем к морепродуктам лук и перец, обжариваем две минуты и отправляем туда же петрушку и чеснок. Спустя 40 секунд достаем из сковороды морепродукты.6. В ту же сковороду вливаем раствор шафрана, бульон и тертые томаты, солим и перчим по вкусу.7. Как только жидкость закипит, добавляем промытый рис, перемешиваем и варим около 15 минут на слабом огне.8. Когда рис вберет в себя всю воду, выкладываем сверху морепродукты и украшаем блюдо ломтиками лимона. Перед подачей даем настояться под крышкой несколько минут.Любимое испанское блюдо Веры Брежневой готово!Ранее "Дни.ру" писали о том, что .