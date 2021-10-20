Совместную с народными дружинниками и студентами акцию провели в центральном парке города.

Сотрудники УМВД России по городу Владимиру ведут активную профилактическую работу, направленную на противодействие мошенничествам. Очередной этап информационной акции «Не дай себя обмануть» сотрудники полиции провели в центральном парке города.К участию в мероприятии присоединились члены общественного совета при УМВД России по городу Владимиру и народные дружинники. Также акцию поддержали студенты местных учебных заведений.Участники акции провели разъяснительные беседы с посетителями парка, напомнив о необходимости быть бдительными, чтобы не попасться на уловки мошенников.Общественники особое внимание уделив пожилым гражданам, сделав акцент на участившихся случаях телефонного мошенничества. Бабушкам и дедушкам объяснили, что сотрудники банков по телефону не будут интересоваться личными данными, а убедительные просьбы перевести деньги на «безопасный счет» - это обман. Подобные телефонные разговоры необходимо прекращать.Студенты обратились к молодому поколению, призвав соблюдать компьютерную гигиену, не переходить по незнакомым ссылкам, а также не вносить предоплату на карту незнакомого продавца при совершении покупок онлайн.Всем гражданам участники акции вручили информационные листовки.Мероприятия в подобном формате пройдут и на других оживленных площадках областного центра.