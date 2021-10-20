Злоумышленник, являясь сотрудником одного из столичных пунктов выдачи заказов, осуществил заказ партии мобильных телефонов через интернет под вымышленными именами...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Свиблово г. Москвы установили причастность ранее задержанного мужчины к мошенническим действиям на территории СВАО», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что гражданин совершил подмену дорогостоящих мобильных телефонов на бытовые и косметические предметы. Являясь сотрудником одного из столичных пунктов выдачи заказов, мужчина осуществил заказ партии мобильных телефонов через интернет под вымышленными именами. Когда товар был доставлен в пункт, злоумышленник заменил 23 поставленных телефона на недорогие предметы. При этом он сообщил поставщику, что заказчики от товара отказались и продукция подлежит возврату. Настоящие телефоны мужчина сбыл. Материальный ущерб составил более 2 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к данному деянию ранее задержанного за аналогичное противоправное деяние судимого 23-летнего жителя Московской области.По данному факту следствием ОМВД России по району Свиблово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29