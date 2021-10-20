В полиции прокомментировали инцидент с эвакуацией посетителей и сотрудников из торговых комплексов Владимира. Как сообщили в УМВД области, в полицию поступило сообщение “о якобы

В полиции прокомментировали инцидент с эвакуацией посетителей и сотрудников из торговых комплексов Владимира. Как сообщили в УМВД области, в полицию поступило сообщение “о якобы существующей угрозе” в одном из торговых центров города. Правоохранители и спецслужбы выехали на место и начали проверку. Речь идет о “Мегаторге” и соседнем “Ашане”, из которых эвакуировали людей в районе обеда