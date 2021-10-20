Об этом Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства. Встреча началась с обсуждения эпидемиологической обстановки. Ситуация в регионах ухудшается. Рост заболеваемости

Об этом Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства. Встреча началась с обсуждения эпидемиологической обстановки. Ситуация в регионах ухудшается. Рост заболеваемости связывают с несоблюдением ограничительных мер и недостаточными темпами вакцинации. Президент поддержал идею вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, с сохранением заработной платы. При это региональные власти