Президент РФ Владимир Путин согласился объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября по всей...

Президент РФ Владимир Путин согласился объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Об этом стало известно в ходе совещания главы государства с правительством РФ, об этом сообщает агентство РИА-новости. Во время нерабочих дней зарплата работников должна сохраняться.Напомним, что вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни на территории России с 30 октября по 7 ноября включительно из-за ситуации с распространением коронавируса. Инициативу Голикова озвучила на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. При этом у регионов «со сложной эпидемиологической ситуацией» будет возможность увеличить срок нерабочих дней и ввести их уже с 23 октября.