На момент обращения им задолжали свыше двух миллионов рублей.

Прокуратура Владимира добилась выплаты заработной платы сотрудникам одного из предприятия. На момент обращения 42-м работникам задолжали свыше двух миллионов рублей.«В адрес директора компании внесено представление. По результатам его рассмотрения долги были погашены», - подчеркнули в пресс-службе региональной прокуратуры.На руководителя завели административное дело. Ему грозит штраф. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Наименование организации в надзорном ведомстве не уточняют.